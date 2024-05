Kouame: "Dobbiamo giocare da Fiorentina come all'andata. Serve vincere e basta, quello è il risultato da ottenere"

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, che partirà titolare nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge, è intervenuto a Sky Sport prima del fischio d'inizio.

“Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto”

Kouame dichiara: "Stiamo vivendo i momenti prima della partita tranquillamente, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto. Solo così possiamo arrivare in fondo".

“Serve vincere e basta”

E alla domanda se avere a disposizione due risultati su tre cambia qualcosa risponde: "Non deve cambiare qualcosa. Dobbiamo giocare da Fiorentina, come all'andata. Dobbiamo vincere e basta, non c'è pareggio, c'è soltanto un risultato".