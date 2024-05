Le FORMAZIONI ufficiali di Club Brugge-Fiorentina: niente Bonaventura dal primo minuto. Milenkovic e Martinez Quarta in difesa

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Club Brugge-Fiorentina, semifinale di ritorno di UEFA Europa Conference League.

Mister Vincenzo Italiano si affida a Terracciano in porta, con Dodô e Biraghi sulle fasce e Milenkovic e Martinez Quarta al centro che vincono il ballottaggio a tre con Ranieri. A centrocampo non ce la fa Bonaventura dal primo minuto, in mediana vanno Arthur e Mandragora con Beltran sulla trequarti. Esterni Gonzalez e Kouame dietro all’unica punta Belotti.

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Vetlesen, Odoi, Vanaken; Skoras, Thiago, Jutglà. All.: Hayen.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All.: Italiano.