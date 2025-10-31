"Il Napoli sta riflettendo sul fare un'offerta alla Fiorentina per Ndour, sta dando indicazioni interessanti"

Il giornalista Emanuele Cammaroto a Napolimagazine live ha parlato del calciomercato che il Napoli dovrà mettere in atto a gennaio e ha tirato in ballo anche un centrocampista della Fiorentina, ovvero Cher Ndour.

“Il Napoli ragionerà se fare un'offerta alla Fiorentina”

Cammaroto ha commentato: "Centrocampo? "C'è più di una possibilità che Anguissa non vada a giocare la Coppa d'Africa, il giocatore ci sta pensando. Al tempo stesso il Napoli ha intenzione di capire la posizione di Ndour della Fiorentina. Sta dando indicazioni interessanti, il Napoli ragionerà se fare un offerta.

"Conte non vorrebbe un giocatore che…"

E ha aggiunto: "Conte non cerca un vice De Bruyne, uno che vada a pestare i piedi a McTominay".