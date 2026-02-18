Imaz: "Giocheremo a viso aperto sia domani che al ritorno. La Fiorentina non è abituata al nostro clima e vogliamo approfittarne"

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, valida per l'andata dei playoff di Conference League, l'attaccante dello Jagiellonia Jesus Imaz ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Vivremo la partita di domani come un premio, cercando ovviamente di passare il turno. La Fiorentina è superiore per cui nn abbiamo niente da perdere, proveremo a fare la nostra partita giocando a viso aperto sia domani sia al ritorno. Abbiamo dei buoni valori tecnici, ci piace palleggiare e proporre un calcio propositivo; è chiaro che dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione che ci capiterà”.

“Il clima giocherà a nostro favore”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina sta trovando difficoltà in campionato, ma ha comunque calciator idi grandissima qualità e indubbiamente parte favorita nel doppio confronto. Noi potremo contare su un pubblico molto caldo, un fattore che solitamente fa la differenza. Abbiamo dei tifosi che ci sostengono sempre, anche quando le cose non vanno bene. Ci sarà inoltre un clima molto freddo e vogliamo approfittare di questa cosa, considerando che la Fiorentina non è abituata a giocare in certe condizioni”.