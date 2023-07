Dario Canovi, esperto procuratore di mercato, è intervenuto a Radio Toscana per commentare le mosse della dirigenza della Fiorentina:

“Arthur una bellissima scommessa, giocatore di caratura sopra la media. Ottima entrata e oltretutto a costi abbordabili. Da capire Amrabat, perché mi pare che la Fiorentina non abbia intenzione di cederlo".

E ancora: “Se arrivasse una punta centrale il mercato della Fiorentina sarebbe ottimo. Cabral e Jovic? Terrei il brasiliano per quello che ha dimostrato l’anno scorso. Jovic invece è stato una scommessa persa purtroppo”.

Infine sul portiere: "Non facile trovarlo oggi, anche perché si vanno sempre a ricercare all’estero. È come per il centravanti, più gioca meglio è. Martinelli? Buffon ha esordito a 16 anni: quando hai un giovane che mostra qualità importanti, farlo giocare è la cosa più giusta”.