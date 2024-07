Corriere dello Sport-Stadio: Pongracic è quasi un caso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo sulla Fiorentina è questo: "Viola, Milenkovic se ne va". E ancora: "Il Nottingham mette sul tavolo 12-13 milioni". E ancora: "Si cerca l'erede: da Vitik a Logan Costa".

Pagina 10

Apertura per: “Milenkovic lo sceriffo di Nottingham”. Sottotitolo: “Il club inglese rilancia l’offerta pronti per il serbo circa 13 milioni Intanto Pongracic è quasi un caso”. E ancora: “E' fatta tra Lecce e Rennes, ma c'è suspense per il croato”.

Pagina 11

Ampio spazio per: “Palladino studia cambia la Viola in tre mosse”. Sottotitolo: “Adotterà il 3-4-3: il gioco partirà dal basso con verticalizzazioni veloci e l’alternanza degli esterni di fascia”. In taglio basso infine: “Nico corteggiato, torna ad agosto”.