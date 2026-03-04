Corriere dello Sport-Stadio: Kean out col fiato sospeso
La Fiorentina presente in due pagine sul Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 18
Grande spazio per: “Kean out col fiato sospeso”. Sottotitolo: “Ancora guai alla tibia Cremona nel mirino”. In taglio basso: “Rugani, peggio era difficile: Vanoli riflette esordio horror”.
Pagina 19
Qui leggiamo: “State distruggendo la Fiorentina”. Occhiello: “Non c’è mai stata un’annata disastrosa come questa”. Sulla squadra: “Con il Parma tornano Dodo e Gosens”.
