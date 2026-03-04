​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Kean out col fiato sospeso

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

La Fiorentina presente in due pagine sul Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 18

Grande spazio per: “Kean out col fiato sospeso”. Sottotitolo: “Ancora guai alla tibia Cremona nel mirino”. In taglio basso: “Rugani, peggio era difficile: Vanoli riflette esordio horror”. 

Pagina 19 

Qui leggiamo: “State distruggendo la Fiorentina”. Occhiello: “Non c’è mai stata un’annata disastrosa  come questa”. Sulla squadra: “Con il Parma tornano Dodo e Gosens”. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti