La nuova Curva Fiesole prende forma e la Torre di Maratona è (quasi) restuarata. Ma il cronoprogramma che fine ha fatto?

I lavori allo stadio Artemio Franchi vanno avanti sì, ma non proprio al ritmo che vorrebbero i tifosi della Fiorentina e il club viola.

E il cronoprogramma?

L'estate scorsa Palazzo Vecchio ha approvato la nuova variante al progetto di riqualificazione per ricalibrare i cantieri in modo da essere compatibili con le partite interne dei viola. Ma del cronoprogramma dettagliato con tempi e scadenze ancora non c'è traccia. In Comune si dice che la volontà è quella di condividerlo con la Fiorentina che avrebbe visionato alcune parti.

Lo stato dei lavori

Secondo quanto riportato da La Nazione, al momento sono in corso di esecuzione i setti in calcestruzzo armato in elevazione di sostegno della nuova curva Fiesole e prosegue il restauro del calcestruzzo dei telai nerviani. È in via di completamento il restauro della Torre di Maratona, mentre è in corso la demolizione della vecchia palestra per fare spazio ai nuovi locali interrati. I gradoni e le strutture metalliche correlate sono invece in fase di realizzazione in stabilimento.