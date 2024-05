L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato alla RAI dopo la netta sconfitta subita dalle ragazze viola nell'ultima partita di campionato contro la Roma per 5-0. Queste le parole del tecnico viola:

"La Roma ha fatto una stagione fantastica, si vede il frutto del lavoro fatto in questi anni. Noi vogliamo crescere ancora e lottare per qualcosa di più importante. Terneremo in Champions, poi abbiamo la finale di Coppa Italia che nessuno si aspettava. La partita di venerdì sarà diversa, speriamo di portare un trofeo a Firenze. Venerdì vorranno vincere entrambe, sarà uno spettacolo molto bello e cercheremo di dare il massimo”.