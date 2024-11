Ikoné, almeno c'è la freddezza. Ma il copione si inceppa sempre nel solito punto. E a gennaio si tireranno le somme

Terzo gol consecutivo in Europa per Jonathan Ikoné, che almeno ci ha messo lo zampino a Cipro. Il francese ha ridato speranza alla Fiorentina con un tiro chirurgico dopo uno scambio insolito con Kouamé, per portare il risultato sul 2-1 poi protrattosi fino al 90esimo.

Prestazione in calando del francese, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, nonostante la rete sia arrivata proprio nella fase calante. Nel primo tempo punta spesso l'uomo, ma si inceppa praticamente sempre sul più bello come da solito copione. Da evidenziare almeno la freddezza con cui 'Jorko' ha toccato la palla in rete, finora uno dei grandi limiti che gli si era imputato.

A gennaio si tireranno le somme anche su di lui, con il giocatore che non ha mai convinto a pieno in maglia viola da gennaio 2022. Che questi gol in Conference gli possano ridare la fiducia persa ormai da diverse stagioni?