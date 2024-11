Da poco terminate le partite di Conference League di questa terza giornata della fase campionato. Con la nuova fase, lo ricordiamo, la classifica è unica e che le prime otto classificate dopo le sei giornate passano direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno passare dalla fase play-off. Le altre saranno eliminate.

Nel turno delle 21 della Conference, oltre alla sconfitta per 1-2 della Fiorentina ai danni dell'APOEL, si segnala la roboante vittoria del Chelsea per 8-0 contro gli armeni del Noah, di cui 6 segnati nel primo tempo. Bene anche il Pafos, prossima avversaria dei viola, che vince in casa per 1-0 contro i kazaki dell'Astana, e il Vitoria, che la Fiorentina affronterà all'ultima giornata, che supera per 2-1 il Mlada Boleslav.

Gli austriaci del LASK vengono fermati tra le mura amiche sullo 0-0 dal Cercle Brugge, che termina la partita in 10. Vince anche il Betis, sempre in casa, contro il Celje: finisce 2-1 al Benito Villamarin. Dopo 3 giornate, a punteggio pieno troviamo Chelsea, Legia, Jagiellonia, Rapid, Vitoria e Heidenheim.

Gli altri risultati di Conference League: Vikingur-Borac 2-0, Petrocub-Rapid 0-3, TSC-Lugano 4-1, HJK-Olimpija 0-2, Shamrock Rovers-TNS 2-1, Legia-Dinamo Minsk 4-0, Gent-Omonia 1-0, Larne-San Gallo 1-2, Hearts-Heidenheim 0-2, Jagiellonia-Molde 3-0, Djurgarden-Panathinaikos 2-1, Copenhagen-Basaksehir 2-2.

La NUOVA CLASSIFICA di Conference League: