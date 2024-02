La Gazzetta dello Sport: Ecco la medicina per i mali della Fiorentina

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

Il pezzo in questione è intitolato: “Maturità Beltran È la medicina per la Viola in crisi”. Sottotitolo: “Sei centri per la punta nelle ultime nove da titolare. Il tecnico Italiano ora ne apprezza la duttilità”.

L'unica nota positiva

Articolo che inizia così: “I sei gol che ha realizzato nelle ultime nove partite in cui è stato titolare in Serie A sono un chiaro segnale da parte di Lucas Beltran: la Fiorentina può cominciare a contare seriamente su di lui e sulla sua continuità. L’attaccante argentino in questo momento è la nota positiva dei viola che stanno faticando sotto molti punti di vista”.