Sohm, non solo fisico ma anche idee. Dodô tutto bene...fino a quando non c'è da tirare in porta. Pongracic fa un passo indietro

E' finita con una sconfitta per 2-1, l'ultima amichevole della Fiorentina in questo precampionato. Ma al di là del risultato, crediamo ci siano state indicazioni interessanti arrivate dai giocatori visti in campo.

Sohm

Cominciamo con Sohm. A segno contro il Manchester United, ha fatto vedere anche stasera di avere non solo fisico ma pure idee. Suo l'assist per il gol segnato da Gudmundsson. Sue anche diverse aperture interessanti e passaggi in profondità col contagiri.

Dodô

Dodô ha fatto la fascia con grande continuità ed ha trovato spazi e inserimenti col giusto timing in serie. Tutto bene…fino alla conclusione in porta. Su questo aspetto tocca ribadire il fatto che c'è da lavorare molto: quattro opportunità, due delle quali di un certo livello, ma zero gol. Quando ha messo la palla in fondo al sacco è arrivata la beffa del fuorigioco segnalato dal guardalinee.

Pongracic

Non bene stavolta Pongracic. Forse stanco, forse in serata non molto ispirata, sta di fatto che gli abbiamo visto fare un paio di passi indietro rispetto a quanto di buono messo in mostra nella tournée inglese.

Da ora in avanti si fa sul serio. La prossima partita, quella del 21 vale già come andata del preliminare di Conference League.