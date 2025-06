Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato le tante voci di mercato legate alla Fiorentina.

“Se uscisse Kean, la Fiorentina avrebbe un budget completamente diverso per ultimare il mercato, ma tutti ci auguriamo che resti non soltanto per il suo valore ma perché conosce la piazza, i tifosi, si è creato un legame, anche se siamo nelle sue mani. Per il resto la Fiorentina si è mossa velocemente con un paio di operazioni interessanti, ma la situazione Kean modificherà molto, inevitabilmente, il mercato: un conto è andare a prendere un vice-Kean, un conto è sostituirlo. Bisognerà anche capire il ruolo di Dzeko, giocatore molto importante che arriva qui senza l'intenzione di giocarle tutte da titolare, se hai lui e Kean basterebbe aggiungerci un giovane per chiudere il reparto. Piccoli non può certo essere il sostituto di Kean, con tutto il rispetto ma non sono giocatori alla pari”.

“Il centrocampo era il reparto con più prestiti e hai lasciato andar via molti di questi, ci sarà da rifondare lì, anche perché con Pioli servirà un centrocampo diverso con profili diversi. Cataldi era il tuo perno e andrà sostituito con qualcuno a cui affidare le chiavi del centrocampo: mi aspetto un acquisto importante in quel ruolo. Per quanto riguarda il resto, come le mezzali, siamo abbastanza coperti solo se si contano Ndour e Richardson, che non hanno dato l'impressione di essere pronti: un prestito potrebbe fargli bene”.

“La scelta di Pioli va in controtendenza rispetto alle scelte fatte negli ultimi anni, dove si è puntato su allenatori emergenti: invece è stato scelto un allenatore a tutto tondo, sulla quale la società si può appoggiare e farsi aiutare su certe mancanze che ci sono state a livello societario. Pioli può prendere in mano tutta la gestione, era l'ora che tornasse un allenatore di prima fascia, è fondamentale per fare il salto di qualità dalla nostra prigione, la Conference League”.