Di Gennaro in punta di fioretto: "Una volta la Juventus comprava i fenomeni, ora compra i mezzi giocatori della Fiorentina"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore calcistico, ha parlato a TMW Radio riguardo alla situazione odierna della Juventus, menzionando anche le varie trattative con la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole.

“Ora la Juve ha un problema con Vlahovic e il suo ingaggio: ma a quelle cifre, chi se lo prende? Alla Juventus servono giocatori forti, deve ambire ad alti livelli, ma che giocatori ha? Una volta aveva fenomeni, oggi prende Nico Gonzalez, pagato 40 milioni ed era un mezzo giocatore alla Fiorentina, e pensavano si trasformasse alla Juve, ma come? Una volta la Juve prendeva i più forti in circolazione, la storia è cambiata, ma in peggio”