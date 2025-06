Come ogni 30 giugno che si rispetti nel mondo del calcio, oggi è il giorno delle scadenze di contratto. Non è estraneo alla questione neanche il Milan, ovviamente, che ha deciso di ‘fare pulizia’ non riscattando un giocatore, finito da tempo nel mirino della Fiorentina.

Si tratta di Davide Calabria, ex capitano dei rossoneri poi finito in prestito al Bologna nel finale di stagione, giusto in tempo per battere la sua ex squadra in finale di Coppa Italia. Tuttavia, il calciatore non è stato riconfermato neppure dai felsinei, e il Milan lo ha scaricato, lasciandolo andare in scadenza. Non è da escludersi un ritorno di fiamma per la Fiorentina, con Pioli che ritroverebbe il suo terzino destro titolare: in attesa di saperne di più sul futuro di Dodô, salgono le quotazioni di Calabria al Viola Park.