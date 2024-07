Il ritiro inizia domani e la Fiorentina ha un solo centrocampista. Da Bianco a Colpani, urge sistemare la mediana per tempo

E' caccia aperta al centrocampista, dopo gli addii di Bonaventura, Castrovilli, Arthur, Lopez e Duncan. Palladino, con l'inizio del ritiro programmato per domani, avrà a disposizione una mediana che conterà il solo Mandragora (oltre ai giovani Bianco e Amatucci). Il classe 2002, in realtà, potrebbe rimanere, avendo già alle spalle un anno di gavetta in B.

Norvegia o Belgio?

Ma urgono rinforzi, e in fretta. Il primo nome sulla lista è quello di Thorsdvet, talentino norvegese del Sassuolo che sarebbe veramente sprecato per la cadetteria. Centrocampista, sia mediano che trequartista, all'occorrenza, dotato di un buon fisico, ma anche di un bel tiro. L'alternativa, anche se seguita con interesse da un anno, si chiama Vranckx, eliminato dall'Europeo con il Belgio e dunque con importante esperienza internazionale. Le panchine col Milan di Pioli non lo hanno esaltato, motivo per cui cui cerca un riscatto in Italia.

Un altro jolly sulla trequarti?

E poi c'è… Colpani. Fallito il colpo Zaniolo, il fantasista del Monza è stato individuato da tempo per seguire il suo ex allenatore a Firenze. Talento cristallino, dribbling secco e giocate da tenere tutti sulle spine. El Flaco sarebbe l'asso perfetto per sostituire un jolly come Jack, e il Monza non chiederebbe nemmeno cifre astronomiche. La Fiorentina deve iniziare a rimpolpare la mediana, perché sì manca ancora più di un mese all'inizio delle danze, ma c'è tutto un nuovo stile di gioco da affinare.