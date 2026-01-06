Anche dall'estero si muovono per Brescianini. Ecco la formula che preferirebbe l'Atalanta per la sua cessione

Quello di Marco Brescianini è uno dei nomi più chiacchierati in questi primi giorni di mercato. Il centrocampista dell'Atalanta è seguito dalla Fiorentina, in pressing in queste ore per provare a strapparlo alla Dea.

Tante interessate

Come riporta tuttomercatoweb.com, però, su di lui ci sarebbero stati sondaggi anche da parte di Lazio e Cagliari. Nelle ultime ore alla lista delle interessate si è aggiunto anche il Bournemouth. Si tratta solo di una richiesta di informazioni da parte dei rossoneri che, come dirigente, hanno una vecchia conoscenza della Serie A come Tiago Pinto.

La formula

Il giocatore sembra in uscita dalla Dea, che però non vuole cederlo in prestito secco. I bergamaschi vogliono assicurarsi almeno il diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, se non la cessione a titolo definitivo.