La formazione ufficiale dell'Italia U21: Bianco dà il cambio a Ndour contro la Spagna. Titolare anche un recente ex Fiorentina

Tra poco in campo l'Italia U21 per l'ultima partita dell'Europeo di categoria della fase a gironi. L'avversaria sarà la Spagna, con la quale gli Azzurrini si giocheranno il primato nel gruppo A dopo aver guadagnato matematicamente il pass per i quarti di finale.

Nunziata dà seguito alle parole dette in conferenza sui cambi di formazione con le scelte che vedono rifiatare dopo due partite da titolare Cher Ndour. Al suo posto trova i primi minuti in campo un altro centrocampista della Fiorentina: Alessandro Bianco. Sulla destra prima partita dall'inizio anche per l'ex viola Michael Kayode. Calcio d'inizio del match alle ore 21 con diretta su Rai 2.