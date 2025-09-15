E' tempo di analisi per la Fiorentina dopo le prime tre, insoddisfacenti giornate di campionato giocate. Soprattutto la gara col Napoli ha lasciato alcune ferite aperte.

“Fagioli è il più insoddisfacente”

“Il giocatore più insoddisfacente di questo avvio di stagione è Fagioli - scrive il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio - a cui Pioli affida il ruolo del regista. Non è tanto la posizione, quanto lo scarso coinvolgimento nella manovra e la difficoltà a fare gioco a spingerlo verso la mediocrità. È un giocatore che deve e può dare tanto ma tanto di più”.

“Dzeko ha mostrato il peso della sua età”

E poi aggiunge: “Dzeko, nella prima da titolare in campionato, ha mostrato quello che sta scritto sulla sua carta d’identità, 39 anni, quando in tanti (compreso chi scrive) aspettavano un altro impatto sulla squadra”.