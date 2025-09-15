Polverosi: "Il giocatore più insoddisfacente è Fagioli. Dzeko ci ha mostrato quello che sta scritto sulla sua carta d’identità"
E' tempo di analisi per la Fiorentina dopo le prime tre, insoddisfacenti giornate di campionato giocate. Soprattutto la gara col Napoli ha lasciato alcune ferite aperte.
“Fagioli è il più insoddisfacente”
“Il giocatore più insoddisfacente di questo avvio di stagione è Fagioli - scrive il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio - a cui Pioli affida il ruolo del regista. Non è tanto la posizione, quanto lo scarso coinvolgimento nella manovra e la difficoltà a fare gioco a spingerlo verso la mediocrità. È un giocatore che deve e può dare tanto ma tanto di più”.
“Dzeko ha mostrato il peso della sua età”
E poi aggiunge: “Dzeko, nella prima da titolare in campionato, ha mostrato quello che sta scritto sulla sua carta d’identità, 39 anni, quando in tanti (compreso chi scrive) aspettavano un altro impatto sulla squadra”.