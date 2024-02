L'ultimo saluto ad Hamrin, sfilata di ex viola per il campione. E ci sono anche i dirigenti della Fiorentina e il sindaco. FOTO FN

È il giorno del funerale per l'ex grande attaccante della Fiorentina, Kurt Hamrin, capocannoniere di tutti i tempi della storia gigliata con 208 reti realizzate.

Tante figure viola illustri per l'ultimo saluto allo svedese

Sfilata di ex viola alla chiesa di San Miniato per dare l'ultimo saluto ad ‘Uccellino’. Da Antognoni a Galli, da Merlo a Chiarugi, poi Roggi e altri ancora.

Presente anche la dirigenza della Fiorentina, rappresentata nella circostanza dal direttore generale Joe Barone e dal responsabile della comunicazione, Alessandro Ferrari.

Presenti anche le istituzioni

Poi anche le istituzioni, con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e anche una delegazione svedese, rappresentata dall'ambasciatore in Italia, Jan Bjorklund e da Sune Hellstromer, già amministratore delegato dell'Aik (squadra in cui giocava Hamrin in Svezia) e segretario generale della Federcalcio del paese scandinavo.