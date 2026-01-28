Dall'interesse della Fiorentina agli infortuni e la rapida discesa: ora il fiesolano Cragno è pronto a rimettersi in gioco

Fiesolano di nascita, in certe estati anche vicino a vestire la maglia della squadra della sua città, la Fiorentina. Alessio Cragno ha poi fatto un percorso diverso, involutivo se vogliamo, sparendo pian piano dai riflettori della Serie A tra infortuni e scelte infelici.

Una nuova opportunità

Dopo l'addio al Cagliari, club con il quale aveva raggiunto persino la Nazionale, Cragno ha infatti inanellato esperienze deludenti, culminate con gli infortuni alla spalla e al tendine d'Achille. Cragno è rimasto svincolato per mesi, ma ora è pronto a tornare in campo: ha infatti firmato con il Sudtirol, con l'obiettivo di tornare protagonista pur in una categoria minore.