Tre giorni contro una settimana, ma la stanchezza non deve essere un alibi. Fiorentina, abituati per diventare grande

In Roma-Fiorentina, gara delle ore 18 allo stadio Olimpico, si farà sentire sicuramente anche il fattore stanchezza. Ranieri, eliminato negli ottavi di Europa League dall'Athletic Bilbao, ha logicamente avuto tutta la settimana a disposizione per preparare la sfida, mentre la squadra viola viene dalla faticosissima trasferta di Siviglia e ha avuto modo di fare un allenamento in Spagna e la rifinitura di ieri. Una bella differenza, che tuttavia non deve rappresentare né motivo di lamentele, né un alibi.

Non c'è tempo di alibi, anzi: la fatica sia l'obiettivo per crescere

Tutti gli obiettivi sono ben definiti e raggiungibili, dunque la Fiorentina sente la carica di potercela fare. Il ritmo è scandito e faticosissimo, ma come riporta La Gazzetta dello Sport il club viola vuole abituarsi sempre di più per vivere nel modus operandi dei grandi club internazionali. La stanchezza non deve e non vuole, dunque, essere un alibi; non lo è mai stata.