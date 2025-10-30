Lazio al lavoro per accontentare Sarri. Se Tavares dovesse partire, c'è già il nome del sostituto... e gioca nella Fiorentina

Dopo il caso vissuto dalla Lazio durante la sessione estiva di calciomercato, che ha portato il club a subire un blocco agli acquisti, con la speranza che qualcosa si sblocchi in vita della finestra invernale i biancocelesti hanno fatto il punto della situazione, pianificando quello che potrebbe essere il mercato. Il club di Claudio Lotito ha iniziato a pensare quali profili andare eventualmente ad aggredire, in relazione soprattutto a quei calciatori che potrebbero andarsene.

La Lazio pensa già al mercato: mai come adesso Tavares è vicino a lasciare la capitale

Uno dei nomi più altisonanti tra i profili ancora non del tutto certi di proseguire la loro avventura alla Lazio è Nuno Tavares. Il terzino portoghese nella scorsa stagione si è imposto con prepotenza all'attenzione del pubblico della Serie A per la capacità di strappare nella metà campo avversaria, nel frattempo ha dovuto però convivere con più di un problema fisico che ne ha limitato l'utilizzo e anche il rendimento. Con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, poi, Tavares ha l'apparenza del giocatore decisamente meno indispensabile: il laterale non è più decisivo come la scorsa stagione, e dopo l’errore nel derby non è più incedibile.

Sarri ha fatto il nome del suo sostituto, e gioca nella Fiorentina

Ecco che quindi a fronte di una buona offerta la Lazio valuterà un'eventuale cessione di Tavares, tanto da star già muovendosi sulle tracce del papabile sostituto. E, secondo quanto riportato nel pomeriggio da Tuttomercatoweb uno dei nomi che la Lazio potrebbe aggredire per sostituirlo è quello di Fabiano Parisi, sempre più ai margini della Fiorentina nonostante il contratto di recente prolungato fino al 2029 e pronto a fare le valigie in inverno. Con Sarri, suo profondo estimatore sin dai tempi in cui giocava all'Empoli, che lo accoglierebbe volentieri. Sullo sfondo invece resta quello del terzino sinistro del Genoa, già accostato ai biancocelesti in passato, Aaron Martin.