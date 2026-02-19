Longhi: "Per fare previsioni su questa Fiorentina servirebbe la palla di cristallo. Seguendo la logica però..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare le possibilità di salvezza della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Quando si parla di certe cose, a maggior ragione analizzando la stagione attuale della Fiorentina, servirebbe avere la sfera di cristallo. I viola ultimamente, anche vincendo a Como, hanno dato l'impressione di essere una squadra molto valida confermando i giudizi di inizio anno. La Fiorentina doveva però capire quale sia la sua reale dimensione sulla scorta di quello che dice la classifica”.

“A Como la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra di livello ma…”

Ha anche aggiunto: “Andare a cercare il punticino in ogni campo, lottando con il coltello tra i denti, ti è andata bene a Como perchè probabilmente i Lariani essendo una squadra che gioca bene a calcio evita di asserragliarsi in difesa lasciandoti spesso molti spazi in ripartenza. Già nella prossima partita contro il Pisa le cose sono convinto che andranno molto diversamente, considerata la natura dei nerazzurri”.

“Seguendo la logica la Fiorentina si salverà senza problemi"

Ha poi concluso: “Se faccio un ragionamento che non si basa sui numeri ma sulla logica, anche se sappiamo che spesso il calcio e la logica operano diversamente, dico che sicuramente la Fiorentina si salverà. E mi auguro che almeno in questo caso la logica prenda il sopravvento”.