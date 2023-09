Moratti: "Alla Fiorentina è mancato qualcosa in attacco per vincere un trofeo e ora l'ha trovato. Da Italiano mi aspetto qualche scherzo..."

Storico presidente nerazzurro, Massimo Moratti a Radio Bruno ha parlato sia del mercato della Fiorentina che della gara di domani a San Siro:

"Mi è sembrato che abbia trovato un centravanti che funziona e che sia una buona squadra, poi molto dipenderà dall’allenatore. Italiano ha carattere e abbastanza novità tattiche, Firenze non è una piazza facile e lui è resistito. La gente gli vuol bene mi sembra di capire ed ha ottenuto dei risultati non semplici.

Cosa è mancato per vincere le finali? E’ sempre qualcosa in attacco che è mancato, quest’anno invece dovrebbe averlo trovato. Viola Park? Una buona organizzazione della società è importantissima, soprattutto col tempo se ne vedono i vantaggi. I giovani vengono volentieri e vengono tirati su in un ambiente buono.

La partita di domani? Da Italiano mi aspetto sempre degli scherzi, per l’Inter è fondamentale la gara con la Fiorentina. Quando ero presidente vincere con la squadra viola voleva dire fare una buona stagione, se perdevamo era sintomo di stagione difficile".