Non solo la Fiorentina, l'ultimo giorno di mercato ha regalato volti nuovi anche all'Inter, prossima avversaria in campionato. Prima il difensore francese Pavard e poi il centrocampista Klaassen, arrivato dall'Ajax. Due pedine in più per Inzaghi, sulla carta da lanciare già contro la squadra viola nel match di domani.