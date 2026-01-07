Due punti persi, uno guadagnato per riprendere il Verona. Il Parma però perde e il Torino... Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Due punti persi, o uno guadagnato se guardiamo al primo tempo, ma un po' d'amaro in bocca resta perché la Fiorentina era a quattro minuti dalla seconda vittoria consecutiva in casa della Lazio. Il rigore di Pedro strozza l'urlo in gola alla squadra viola che almeno stacca il Pisa a fondo classifica, riprendendo il Verona.
Sugli altri campi, bella notizia da Parma con la squadra di Cuesta che è stata battuta dall'Inter per 2-0: a segno Dimarco nel primo tempo e Thuram al 98'. Vittoria esterna anche per l'Udinese che ha espugnato per 2-1 il campo del Torino: ancora a segno Zaniolo al 50', quindi il raddoppio di Ekkelenkamp all'82' e poi il gol della speranza, vana, di Casadei all'87'.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 38, Napoli 38, Roma 36, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Udinese 25, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 12.