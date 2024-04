Cade la Fiorentina Under 18 di Papalato, che resta a metà classifica. Sconfitta rocambolesca a Parma

La Fiorentina Under 18 perde in modo rocambolesco a Parma, contro i crociati. Match subito movimentato e ad andare in vantaggio sono i viola, con Bertolini. I padroni di casa la ribaltano con Sartori e Biliboc (nel mezzo un rigore sbagliato dal primo), ma al tramonto del primo tempo è ancora Bertolini a rimetterla in parità. A metà ripresa Elia segna il definitivo 3-2, su sfortunato errore del portiere viola.

La situazione in campionato

Con questo risultato, i ragazzi di Papalato perdono terreno verso le prime sei posizioni. La Fiorentina resta stanziata a metà classifica, a quota 40 punti insieme all'Empoli.