L'ottimo inizio di stagione di Alfred Duncan non poteva lasciare indifferenti in Ghana, con la nazionale che si avvicina alla sua partecipazione alla Coppa d'Africa 2024. Il centrocampista della Fiorentina non gioca in nazionale dal 2019, con diversi attriti tra lui e alcune persone nel giro della rappresentativa ghanese che lo hanno allontanato definitivamente dalla squadra.

C'è però chi, dopo un inizio del stagione del genere, lo vorrebbe nuovamente vedere in campo con il Ghana. Tra questi c'è Augustine Ahinful, ex giocatore della nazionale che a Happy FM ha detto: “Alla nostra nazionale serve coerenza e giocatori riconoscibili nel panorama internazionale. L'allenatore Chris Hughton mi sta deludendo. Si dovrebbero fare degli sforzi per i ritorni di Alfred Duncan e Jeffrey Schlupp. Anche Messi ha cambiato idea sul suo ritiro in nazionale. Questi ragazzi stanno facendo bene e possono dare una mano”.