"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospiti Andrea Vannucci e Giacomo Banchelli

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo della crisi che prosegue per la squadra di Pioli, reduce dalla sconfitta con la Roma e giunta alla seconda sosta per le Nazionali con appena tre punti, in piena zona retrocessione.

Gli ospiti di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e due graditi ospiti: il consigliere regionale Andrea Vannucci e l'ex viola Giacomo Banchelli. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata LIVE