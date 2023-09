Lo sfogo di Mina dopo l'infortunio: "È stata dura, ma confido in una nuova opportunità"

Il difensore della Fiorentina Yerry Mina ha rimediato un brutto infortunio. Il colombiano è uscito dal campo contro il Cile per un problema muscolare: si prevede uno stop di un mese e il ct Lorenzo non è convinto di ritrovarlo per le gare della Nazionale di ottobre.

Nel pomeriggio, Mina si è sfogato su Instagram lanciando un messaggio nelle sue stories: “Ieri è stata dura, però so che Dio mi darà un'altra opportunità per rialzarmi e per avere la consapevolezza che tutto andrà bene”.