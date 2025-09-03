Giocatori in Nazionale: quanti ne porta la Fiorentina? La speciale classifica di Serie A non vede spiccare i viola
Quanti sono i giocatori convocati in Nazionale per ogni club di Serie A in questa prima sosta? La Fiorentina ne conta 8 per ogni rispettiva rappresentativa: Kean, Dzeko, Kospo, Pongracic, Gudmundsson, Lamptey, Sohm e Ndour. Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per il solito problema intestinale. Questo elenco rende la squadra viola tredicesima tra i club del campionato italiano. Spiccano Atalanta, Napoli e Udinese con 14 giocatori.
Questa la classifica stilata da Tuttomercatoweb.com:
1. Atalanta, Napoli e Udinese 14 giocatori convocati in Nazionale
4. Inter 13
5. Juventus e Milan 12
7. Como, Roma e Torino 11
10. Bologna, Genoa e Lecce 10
13. Fiorentina e Sassuolo 8
15. Cagliari 7
16. Lazio e Pisa 6
18. Cremonese, Hellas Verona e Parma 4