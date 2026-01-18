Ospite alla Rai, Furio Valcareggi ha raccontato così la sua visione dell'avventura di Commisso come presidente della Fiorentina:

"Anche se questa era una morte annunciata perché era tanto che dicevamo che stava male però ci ha colpiti tutti. Se si pensa al futuro, siamo in balia delle onde, Rocco ha fatto tanto, ha speso tantissimo, aveva critiche perché non aveva speso bene ma non vuol dire. E’ stato un presidente enorme col quale non avevo un buon rapporto, per storie con Barone ma questo non significa niente. Io sono fiorentino, lui è un presidente come tanti, arrivato con gli applausi e che ha concluso il suo mandato con i fischi, è un po’ la storia che si ripete. Però Commisso era un presidente che prometteva e manteneva, probabilmente si è circondato di persone non fortunate e ora rischiamo di retrocedere.

Ora sulla Fiorentina si vede albeggiare e probabilmente riuscirà a salvarsi. A Firenze quest’anno c’è rivoluzione, c’è polemica ma la morte di Commisso penso che placherà un po’ tutto, per rispetto. Già da Bologna vorrei una prestazione in memoria del presidente, che ha fatto molto, con tanta volontà ma senza i risultati graditi.

Paratici mossa per la cessione? La ratifica dei contatti con Paratici è stata fatta da Commisso, ha preso un direttore generale di grandissimo livello perché Fabio conosce tutto il mondo. Lo conosco da una vita e può essere che ci porti una nuova proprietà perché un futuro senza Commisso lo vedo balbettante. Qui c’è un suo uomo americano, che mi dicono sia bravo, e poi c’è Ferrari e basta. La Fiorentina era Ferrari e Commisso a telefono, ci vuole una rivoluzione, mi auguro con un po’ di fiorentinità e che la Fiorentina ritorni quella che era: nelle prime cinque c’è sempre stata larga e bene. Il dopo Commisso è pieno di dubbi e Paratici potrebbe avere anche un acquirente.

Salto di qualità con il Viola Park? Certo anche se il Viola Park è risultato troppo grande, ha delle spese giornaliere pazzesche ma quando si entra si resta a bocca aperta. E’ meraviglioso, molto americano, costoso, è un patrimonio della Fiorentina che rimarrà. Un centro sportivo come questo credo non ci sia nel mondo".