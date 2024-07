Dopo aver chiuso Andrea Colpani, la Fiorentina deve passare a coprire gli altri reparti. Anche la difesa, dopo l'arrivo di Marin Pongracic, ha bisogno degli ultimi dettagli per essere completata. Jaka Bijol rappresenta un potenziale obiettivo del club viola, cercato ripetutamente nelle scorse settimane, ma è sempre meno accessibile.

Richiesta alta per Bijol

Come riporta Gianlucadimarzio.com, la richiesta dell'Udinese per Bijol non si abbassa e resta intorno ai 16 milioni di euro. Una cifra che mette in difficoltà tutta la concorrenza italiana, compreso il Bologna di Italiano che vorrebbe rimpiazzare Calafiori e che può arrivare a un massimo di 12 milioni come offerta. Difficili i margini per una trattativa.