Pruzzo: "Paratici sta riuscendo a fare tre cose contemporaneamente che vorrebbero fare tutti. Soulé? Non credo la Roma lo venda"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio intervenendo sul mercato dei viola con il ds Paratici e non solo.

Sul possibile interessamento viola per Soulé

“Non credo che la Roma venderà Soulé, anche perché in questo momento non ha molte alternative sugli esterni e il mercato non è semplice. Sono convinto che l'argentino possa ritagliarsi un ruolo importante in giallorosso. Certo, se dovesse arrivare un'offerta davvero importante, la Roma potrebbe anche decidere di privarsene fin da subito. Ma penso che per meno di 30 milioni di euro non partirà”.

Sul mercato viola

“Paratici sta facendo un ottimo lavoro, facendo quello che vorrebbero fare tutti: sta riuscendo ad abbassare il monte ingaggi e l'età media della rosa, aumentando allo stesso tempo la qualità della squadra. Poi, però, come sempre sarà il campo a dare i verdetti: non fa sconti a nessuno”.