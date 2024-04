Monti: "Non importa essere ricco se poi non hai le idee. Italiano mi ha molto deluso: non si possono dire certe cose"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha espresso tutte le sue critiche dopo la sconfitta di ieri della squadra di Vincenzo Italiano contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

“La differenza con l'Atalanta adesso è diventata fastidiosa”

“Della partita di ieri sera Quarta è l'unico che si salva, sa fare l'attaccante ed è l'unico che hai in squadra. Ha fatto sette goal ed è tanta roba. Si può parlare dei singoli e degli errori, Milenkovic in primis, ma l’attaccante dell’Atalanta ha fatto goal pazzesco: è un giocatore che rapirei pur di portarlo a Firenze. Quel che mi ha dato veramente noia è la differenza tra la Fiorentina e l'Atalanta, talmente evidente da essere fastidiosa. La qualità è troppo differente e Bergamo non è Madrid, la società però lì sta lavorando bene. Noi a Firenze avremmo una società importante”.

“La Fiorentina è una società ricca, ma se non hai le giuste idee..”

Ha poi continuato: “Siamo una società ricca, e per questo abbiamo tutte le possibilità per tenere un passo importante. Per farlo però devi costruire una società, devi capire che intenzioni ha la tua società, che voglia si ha si tenere quel passo. I soldi aiutano e danno la possibilità di fare grandi cosa ma solo se hai le idee, e se hai voglia di portare avanti le tue idee. Un giocatore come Scamacca, in molti a Firenze non lo avrebbero mai preso: ma magari la Fiorentina avesse un attaccante come lui. Vorrei anche sottolineare che è stato pacato quanto è stato pagato Beltran. Con un direttore sportivo importante e una proprietà che ha voglia di vedersi nelle posizioni che contano la Fiorentina potrebbe avere grandi prospettive, evidentemente ora c'è meno interesse nei risultati sportivi”.

“Le parole di Italiano mi hanno fatto diventare matto”

Ha concluso criticando Italiano: “Sono rimasto molto deluso per quello che Italiano ha detto nel post partita. E sta parlando uno che è da sempre un ‘Italianista’, ma le sue parole mi hanno fato riflettere. Alla domanda di Graziani sull’amarezza per il gol preso in contropiede all’ultimo minuto con il possesso a favore nell’area avversaria, ha risposto dicendo che almeno ci siamo evitati una sicura agonia. Sono diventato matto: un ragionamento del genere mi sembra una vera e propria follia. Questa frase non mi è proprio piaciuta”.