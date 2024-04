A Gennaio l'Inter ha rifiutato 20 milioni dalla Fiorentina per lui, ma adesso è pronta a sacrificarlo per arrivare a Zirkzee

Quest’oggi La Gazzetta dello Sport ha cercato di fare il punto della situazione in casa Inter dopo la vittoria della seconda stessa. Secondo il quotidiano il nome in cima alla lista di Marotta è quello di Joshua Zirkzee del Bologna: lo sforzo economico sarebbe notevole per le casse nerazzurri ma la dirigenza ha già pronto un piano per riuscire ad arrivare all’olandese. 60 milioni sono ben oltre i parametri di questa epoca, ma l’Inter ha diverse carte da giocare per avvicinarsi alla meta e, soprattutto, ingolosire il Bologna.

Il dogma è lo stesso degli ultimi anni: non si spende più di quanto si incassa. Su questa base si può sfruttare quel filo teso con l’Emilia che si chiama Giovanni Fabbian, centrocampista in ascesa verticale ora di proprietà del Bologna dei miracoli, ma mai uscito davvero dal “controllo” nerazzurro. C’è infatti una opzione esclusiva di riacquisto a 12 milioni nel 2025 da parte dell’Inter: ciò, in teoria, impedisce al club di Saputo una futura vendita ben più danarosa. Rinegoziare e, magari, rinunciare a questa possibilità per ridurre il prezzo di Zirkzee è una possibilità concreta.

Oltre al centrocampista classe 2003 il club nerazzurro è pronto a sacrificare un altro gioiellino per assicurarsi l’attaccante olandese. Per il quotidiano infatti i nerazzurri non sembrano più strapparsi i capelli all’idea di perdere Valentin Carboni: Inzaghi non lo vede e, dopo aver rifiutato un’offerta da 20 milioni dalla Fiorentina a gennaio, in estate la situazione potrebbe mutare. Il tutto nel nome di Joshua Zirkzee.