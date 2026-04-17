Accostato alla Fiorentina prima di Piccoli, Lucca s'è perso completamente: in Inghilterra non viene convocato da due mesi

Piccoli, Krstovic e Lucca. Erano questi i candidati per l'attacco della Fiorentina la scorsa estate, quando ancora non si sapeva cosa ne sarebbe stato di Moise Kean. Alla fine l'ha spuntata l'ex Cagliari, con gli altri due che si sono accasati in contesti di valore superiore: Krstovic all'Atalanta, Lucca al Napoli. Ma se il montenegrino s'è ambientato benissimo, ritagliandosi il suo spazio e collezionando ottimi numeri, lo stesso non si può dire dell'ex Udinese.

Dal Napoli all'Inghilterra

Lucca a Napoli non è mai sbocciato, chiuso da Hojlund e vittima di prestazioni deludenti quand'è toccato a lui. Il Napoli aveva un obbligo di riscatto di 26 milioni (più 9 milioni già sborsati per il prestito), ma ha deciso di riscattarlo subito per mandarlo a gennaio in prestito al Nottingham Forest. Un'avventura iniziata con un gol, ma proseguita malissimo al punto che da due mesi Lucca non viene neanche convocato. Chissà se a Firenze avrebbe scritto una storia diversa.