Pioli a muso duro con l'arbitro. La squadra respinta dai tifosi
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Finale convulso a San Siro, dove la Fiorentina esce sconfitta per 2-1 contro il Milan.
Stefano Pioli ha avuto molto da ridire con l'arbitro Livio Marinelli. Ovviamente al centro della discussione c'è stato il rigore concesso al Milan che è stato decisivo per questo risultato.
La squadra dal canto suo ha provato ad andare a salutare e allo stesso tempo scusarsi coi tifosi, ma è stata respinta dai sostenitori gigliati.
