Pioli a muso duro con l'arbitro. La squadra respinta dai tifosi

Finale convulso a San Siro, dove la Fiorentina esce sconfitta per 2-1 contro il Milan.

Stefano Pioli ha avuto molto da ridire con l'arbitro Livio Marinelli. Ovviamente al centro della discussione c'è stato il rigore concesso al Milan che è stato decisivo per questo risultato.

La squadra dal canto suo ha provato ad andare a salutare e allo stesso tempo scusarsi coi tifosi, ma è stata respinta dai sostenitori gigliati.