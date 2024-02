"Fuori le palle! Bisogna spendere!". Alla fine arriva la spaccatura anche con squadra e società: fischi e cori al Castellani

Era stato un esodo importante quello che aveva portato circa 4000 tifosi viola al Castellani, nella speranza di risollevare una squadra sempre più avvitata su se stessa. E il tifo alla Fiorentina non è certo mancato per tutti i 90 minuti: al termine del deludente 1-1 con l'Empoli però, si è scaldata la situazione sugli spalti.

Squadra convocata sotto al settore ospiti, così come a Lecce e Bologna, ma stavolta accolta dal classico: “Fuori le palle!” a cui ha fatto eco anche il “Bisogna spendere per vincere!”, dedicato invece alla società. Un clima che dall'arrivo di Commisso e Barone non si era ancora mai registrato.