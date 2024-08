Ma Richardson non è messo come Gudmundsson...

De Gea, RIchardson e Gudmundsson. In ordine temporale sono questi gli ultimi tre giocatori acquistati dalla Fiorentina.

De Gea e Gud

Se De Gea scalpita per giocare, non altrettanto si può dire di Gud che dovrebbe fare la sua prima apparizione in campo tra circa un mese.

Richardson pronto

E Richardson? Non è nelle stesse condizioni dell'ex Genoa e fortunatamente verrebbe da dire. Anche lui, così come De Gea del resto, si candida per essere titolare contro la Puskas Akademia e per dar fiato a uno tra Mandragora e Amrabat, che hanno palesato qualche difficoltà di troppo contro il Parma in campionato.