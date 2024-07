Fiorentina, è un colpo di Theate. Una formula 'alla Zaniolo'

Dalle parti del Viola Park ritorna di moda un giocatore già trattato in passato dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio siamo all'Arthur Theate, atto secondo.

Le carte in tavola sono cambiate

La scorsa estate si era arenata la trattativa, complici una cessione saltata e un'offerta che non aveva soddisfatto il Rennes (una ventina di milioni di euro). Le carte in tavola ora sono cambiate, perché i rossoneri di Francia hanno toppato in Ligue1, non riuscendo a centrare la qualificazione in Europa, e perché il calciatore vuole cambiare aria.

Una formula alla Zaniolo

Theate, si legge sempre sul giornale sportivo, gradirebbe un ritorno in Italia. Quanto alla formula a cui starebbe lavorando la Fiorentina, si tratta di un prestito con obbligo (a determinate condizioni), 'alla Zaniolo' con il Galatasaray e con cifre simili. Theate andrebbe a chiudere il terzetto difensivo con Milenkovic e Martinez Quarta.