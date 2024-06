La voglia di Theate della Fiorentina si scontra con le esigenze di incasso del Rennes: la formula non torna

Già la scorsa estate la Fiorentina aveva provato a strappare Arthur Theate al Rennes in extremis ma proponendo sempre e solo un prestito. Come riporta Repubblica, l'idea della società viola sarebbe sempre quella del prestito, magari stavolta con obbligo di riscatto legato alle presenze del centrale belga, ma il club francese vorrebbe incassare. Per questo il rischio è quello di subire la concorrenza del Leicester, che metterebbe subito soldi sul piatto.