Dal passaggio scongiurato alla Fiorentina all'infortunio: la stagione horror di Kean. E in estate la Juventus è pronta a scaricarlo

Per qualche giorno durante il mese di gennaio è sembrato che Moise Kean potesse diventare davvero un giocatore della Fiorentina. Poi, per fortuna, il club viola ha virato su altri obiettivi, anche perché l'attaccante della Juventus aveva raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid. Il trasferimento poi saltò all'ultimo dopo le visite mediche, ma da allora ad oggi la situazione di Kean non è certo migliorata.

Numeri horror, addio Nazionale

L'attaccante è tornato a disposizione di Allegri, ma ormai si trova ai margini della rosa bianconera. Per lui in questa stagione meno di 600 minuti complessivi e soprattutto zero gol, numeri che ovviamente gli hanno fatto perdere anche la Nazionale e la possibilità di giocare l'Europeo. In estate poi, riporta TMW, sarà addio: Kean avrebbe ancora un anno di contratto, ma la Juve non vuole più puntare su di lui. Da capire se ci sarà qualcuno che lo farà al posto dei bianconeri.