Incertezze, papere e retrocessione a un passo: le prestazioni disastrose di Tatarusanu in Arabia, anche di fronte a Cristiano Ronaldo - VIDEO

Quando difendeva i pali della Fiorentina non ha mai rubato l'occhio, ma obiettivamente Ciprian Tatarusanu non è stato tra i peggiori portieri della storia viola. Un estremo difensore normale, con qualche scivolone e anche alcuni buoni interventi, che sicuramente in riva all'Arno ha passato gli anni più illustri della sua carriera quando ancora era il titolare della Nazionale rumena.

Dopo Firenze, un lento declino

A seguire altre esperienze non brillanti, dal campionato francese al ritorno in Italia nella Milano rossonera, dove non ha mai dato sicurezza come portiere di riserva. Ora Tatarusanu sta vivendo una nuova avventura in Arabia Saudita con la maglia dell'Abha, ma le cose per lui non vanno per niente bene. La squadra è in lotta per non retrocedere e ha la peggior difesa del campionato, anche per colpa dell'ex portiere viola che - raggiunti i 38 anni - colleziona incertezze ed errori clamorosi.

Umiliato da Cristiano Ronaldo

Gli ultimi nella partita contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, finita addirittura 8-0 con la complicità di Tatarusanu in diversi gol degli avversari. Lo stesso CR7 lo ha punito tre volte, la prima su punizione dopo dieci minuti con un tiro potente ma centrale che ha piegato il piede del portiere rumeno, apparso tutt'altro che reattivo. I segnali di decadenza che già si erano avvertiti al Milan sono dunque stati confermati in Arabia e Tatarusanu, che era arrivato come uomo d'esperienza in grado di trascinare la sua squadra alla salvezza, si è ritrovato invece dentro a un vero e proprio incubo.