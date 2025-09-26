Brovarone: "Fa preoccupare la mancata reazione. Per il Pisa è un evento, alla Fiorentina interessa solo vincere"

L'intermediario e tifoso della Fiorentina Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “L'inizio è stato complicato, per certi versi il momento attuale non è neanche giustificabile. La società ha trattenuto alcuni giocatori che in realtà sarebbero potuti andare via. Pioli, invece, è un investimento pesante su cui faccio affidamento. Ho apprezzato particolarmente la conferenza stampa di oggi, pacata in un momento invece difficilissimo”.

“Pisa? Per loro un evento. Fa preoccupare la mancata reazione”

Sul Pisa: “Sicuramente c'è pressione, ma più dal punto di vista sentimentale che fisico. Per loro è un evento questa partita, al Pisa interessa festeggiare. Mentre alla Fiorentina interessa solo vincere. La cosa che fa preoccupare in vista di domenica è la mancata reazione, contro il Como è arrivato l'esempio. Questo non l'ho proprio capito. Palladino? Non penso sia piaciuta l'intervista. Ha raccontato gli spifferi e non è il massimo…”.