L'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini ha parlato a Radio Bruno in vista del confronto di sabato prossimo tra le proprie vecchie squadre. Ambrosini si è concentrato sugli obiettivi viola ma anche su altri argomenti centrali di casa viola.

‘Conference League? La Fiorentina può arrivare ancora in fondo’

“La Fiorentina è una squadra matura per affrontare una competizione come la Conference League e le risorse ci sono. L'anno scorso ha fatto un percorso che dà consapevolezza. La Conference permette anche qualche passo falso. la Fiorentina è pronta per arrivare ancora in fondo. Il Milan penso che punterà tanto sull’Europa League. Son due squadre che stanno bene, il Milan si è sistemato dopo un periodo complicato. Battezzare un obiettivo è difficile, ma i punti sabato servono paradossalmente più alla Fiorentina che al Milan per alimentare i sogni di classifica. Non mi è mai capitato di vivere una situazione come quella accaduta con Barone nonostante la lunga militanza nel calcio. I fiorentini hanno un cuore grande, sono stati messi a dura prova e hanno dimostrato un attaccamento e un affetto particolari”.

‘Jovic non può essere il centravanti titolare del Milan’

“In mezzo al campo la Fiorentina ha tante soluzioni ed è intrigante quella di abbassare Jack Bonaventura, per trovare opzioni di gioco diverse in avanti. L’assenza di Gonzalez ha pesato tanto per la Fiorentina, sappiamo bene quanto sia importante per i viola. Jovic? A me ha dato sempre la sensazione che gli manchi qualcosa. È un ragazzo che può incidere in partite in bilico, ha guizzo, qualità. Chiamato in causa con un ruolo più importante fa fatica. Il Milan crea tanto e giocare in avanti è più semplice, ci sono tante occasioni. I rossoneri però non possono puntare su Jovic come titolare per l'anno prossimo. Da capire se possa migliorare o meno la sua attitudine in campo. Al centravanti del Milan bisogna chiedere di più”.

‘Il Napoli potrebbe essere una soluzione giusta per Italiano. Ha meritato di confrontarsi in un’altra realtà'

“Pioli e Italiano? Si dice che Vincenzo andrà in un'altra squadra e sarà interessante la sua prossima scelta. In tanti lo vorranno e si è meritato di confrontarsi in un'altra realtà. Pioli ha vinto al Milan e fatto vedere di poter mantenere le proprie ambizioni anche con un club con pretese diverse, più alte. La prossima squadra di Italiano? Certamente una votata a giocare a pallone, il Napoli andrebbe bene”.