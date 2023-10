Il presidente della Fiorentina dà il via ad una nuova era: una prima casa eterna e perfettamente integrata

E' stato proprio il presidente della Fiorentina, l'ideatore e primo sostenitore, a dare il via ufficiale all'era Viola Park: sì, ci si erano già disputate delle amichevoli e anche delle gare dell'Under 17 ma sempre su campi di allenamento secondari. Ieri il primo vero evento, raccontato anche da La Nazione, che sottolinea la vastità della casa viola, integrata perfettamente tra le colline di Bagno a Ripoli e lo skyline di Firenze. Un luogo ‘eterno’, come l'ha definito lo speaker nel presentare la partita tra Fiorentina e Milan Primavera, che di fatto ha dato il via ad una nuova era.