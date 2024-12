"I giocatori della Fiorentina si gettavano ad ogni occasione e l'arbitro li assecondava. Il gol di Cataldi è da rivedere"

La polemica corre sui social relativamente a Fiorentina-Cagliari. Ad alimentarla è il giornalista sardo, Vittorio Sanna che scrive: “Il Cagliari non è andato a Firenze per fare le barricate. Ha tentato di fare il suo gioco, ma i giocatori della Fiorentina si gettavano ad ogni occasione e l'arbitro assecondava, di fatto spezzettando il gioco, e non permenttendo un vero e proprio confronto tecnico”.

Gol da rivedere

E poi: "E' vero, le occasioni create non sono state tante, i rossoblù hanno sofferto nei primi minuti, ma anche il goal di Cataldi è da rivedere: la posizione di Kouame è dubbia in quanto ostacola la visuale a Sherri".

Ma la realtà è che…

In realtà su quest'ultimo punto è stato dimostrato invece il contrario e cioè che Kouame non copriva la visuale al portiere dei sardi al momento del tiro di Cataldi.